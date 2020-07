Milano: Violenta Rissa in Darsena, due Uomini in Condizioni Critiche (Di martedì 21 luglio 2020) Il fatto si è verificato nella sera di domenica 19 luglio, ricoverati due Uomini di 30 e 24 anni, tagli su volto e collo e arteria recisa. Un nuovo caso di violenza è scaturito nella notte a Milano, stavolta il bilancio è di due feriti gravi rimasti coinvolti in una Rissa. A mezzanotte è scattato l’allarme, qualcuno ha allertato l’AREU segnalando due Uomini in Condizioni Critiche dopo la collutazione. Si tratta di un 30enne e un 24 di origini sudamericane, al momento del soccorso il primo è stato trovato con ferite da taglio sul viso e sul collo, mentre l’altro avrebbe sofferto di un’arteria recisa sul braccio. I feriti sono stati portati rispettivamente al Niguarda e al Policlinico. A quanto emerge le loro ... Leggi su youreduaction

Corriere : La deriva violenta agita la Darsena. Il quartiere: «Ora stop con alcol e risse» - Spenk78 : RT @ilgiornale: Sette aggressioni in dodici giorni a Milano per mano di extracomunitari da inizio luglio; la città è sempre meno sicura ma… - ZiaCandida : RT @Corriere: La deriva violenta agita la Darsena di Milano. «Ora stop con l’alcol» - codeghino10 : RT @Corriere: La deriva violenta agita la Darsena di Milano. «Ora stop con l’alcol» - angiuoniluigi : RT @Corriere: La deriva violenta agita la Darsena. Il quartiere: «Ora stop con alcol e risse» -