Meteo, le previsioni di mercoledì 22 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Giornata di bel tempo con temperature in leggero aumento su gran parte della penisola. Al Nord, però, previsto un peggioramento con instabilità su Alpi e Prealpi e temporali diurni in sconfinamento serale sulle pianure piemontesi e lombarde. (LE previsioni)Il tempo al NordDopo un martedì prevalentemente soleggiato, possibili piogge e instabilità nella giornata di mercoledì: a Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli coperti associati a possibili piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C. Situazione simile a Torino con possibili temporali in serata. Nel capoluogo piemontese la massima sarà di 32°C, la minima di 19°C.Il tempo al CentroA differenza del Nord, sarà ... Leggi su tg24.sky

