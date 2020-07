Manuel Bortuzzo a Io e Te: “Mi sono aperto la testa in due” (Di martedì 21 luglio 2020) È stato ospite oggi ad Io e Te Manuel Bortuzzo, il nuotatore vittima della sparatoria avvenuta a Roma a febbraio 2019. Dopo quasi un anno e mezzo da quella terribile esperienza, Manuel si è raccontato in un lungo Faccia a Faccia. Le emozioni suscitate dalle parole del nuotatore sono state molteplici: con il suo modo di raccontare gli avvenimenti di quella notte, la sua vita – com’era prima e com’è cambiata – le sue passioni, gioie e dolori ha incantato tutti. La terribile notte che cambiò la vita a Manuel Bortuzzo Manuel Bortuzzo, classe 1999, era un nuotatore che puntava alle olimpiadi. La notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 è stato vittima di un terribile incidente: una pallottola ... Leggi su thesocialpost

Manuel Bortuzzo è diventato famoso dopo un evento tragico nella sua vita, ospite a Io e Te ha ancora una volta dimostrato la sua forza ma ha confidato che non mancano i dolori (foto). E’ giovanissimo ...Non perde mai il sorriso e la dolcezza Manuel Bortuzzo, neanche quando parla dello sfortunato incidente che lo ha paralizzato dalla vita in giù. E’ forse soprattutto per questa sua capacità che Marco ...