Ma se il recovery fund è una fregatura grossa come una casa perché l’amico di Salvini è arrabbiato nero? (Di martedì 21 luglio 2020) Stamattina Geert Wilders si è svegliato con un diavolo ossigenato per capello: il leader del Partito della Libertà è andato all’attacco di Mark Rutte perché si “è messo in ginocchio” e ha “regalato” soldi all’Europa del Sud, pubblicando anche il famoso video in cui il premier olandese rispondeva a un netturbino che non avrebbe dato soldi all’Italia. E poi ancora: “Il primo ministro italiano Giuseppe Conte è molto soddisfatto. Ottiene 82 miliardi di regali con i nostri soldi. Gli italiani sono tre volte più ricchi degli olandesi e lì difficilmente pagano le tasse. Ora saremo noi a pagarli, grazie alle ginocchia deboli di Rutte”. Ora, però, sarebbe bello che i sovranisti si mettessero d’accordo. Perché o è vero quello che dice Wilders, e allora ... Leggi su nextquotidiano

AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: RECOVERY FUND, DENARO IN PRESTITO SPACCIATO PER REGALO Da aprile 2021, compensati dai soldi che l’Italia già versa al bila… - sissostrobbia : RT @davcarretta: La sintesi dell'accordo storico al Vertice sul Recovery Fund 1) 750 miliardi di debito comune Ue 2) 390 miliardi di suss… -