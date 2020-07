L'Egitto manda l'esercito in Libia si rischia la guerra con la Turchia (Di martedì 21 luglio 2020) Chiara Clausi Al Sisi deciso a intervenire al fianco di Haftar per fermare l'avanzata di Serraj, appoggiato da Erdogan Tensioni alle stelle in Libia dopo il voto del parlamento egiziano che autorizza il presidente Abdel Fattah Al-Sisi a schierare truppe nella vicina Libia se le forze appoggiate dalla Turchia a Tripoli si prepareranno a riconquistare Sirte, città strategica sulla costa. Sempre nella giornata di ieri Al-Sisi e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno avuto una telefonata allo scopo di evitare un'escalation, e mantenere il cessate il fuoco. Il presidente egiziano aveva però avvertito a giugno che qualsiasi attacco a Sirte o all'aria di Jufra avrebbe spinto il Cairo ad intervenire, per proteggere il suo confine occidentale. Nel frattempo anche il parlamento libico con base nell'est del ... Leggi su ilgiornale

GROSSETO – Martedì 21 luglio, san Lorenzo da Brindisi dottore francescano, il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.47. Accadeva oggi: 365 – Un maremoto, stimato essere di magnitudo 8.0 della scala ...

Sisi ottiene l’ok per l’uso delle forze armate all’estero. Messaggio alla Turchia in Libia

Con il voto parlamentare l'Egitto potrebbe mandare soldati in missione all'estero. Sarebbe la prima volta dopo la guerra del Golfo del 1991. Non ci sono specifiche sull'eventuale destinazione, ma è lo ...

