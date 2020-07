In Sicilia mollano Salvini 2 deputati su 4 (Di martedì 21 luglio 2020) In Regione Sicilia Matteo Salvini ha rimediato l’assessorato alla cultura e ci ha piazzato uno che scriveva poesie sulle SS, ma intanto il suo gruppo passa da quattro a due deputati. Racconta oggi Il Fatto Quotidiano: L’ultima a salutare il Carroccio, sbattendo la porta, è stata Marianna Caronia. Poco in sintonia all’idea del senatore e commissario in Sicilia Stefano Candiani di abolire le preferenze per le elezioni regionali. “Dichiarazioni che non mi hanno stupita – dice Caronia –, perché sono la conferma e l’espressione di una cultura e di una visione non molto democratica della politica della Lega”. Tuttavia l’addio – adesso tornerà a iscriversi al gruppo Misto – era nell’aria dal 12 ... Leggi su nextquotidiano

