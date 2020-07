Granato (M5S) Critica Giannelli (Anp): i suoi Sono Vaneggiamenti (Di martedì 21 luglio 2020) Bianca Laura Granato, senatrice del Movimento 5 Stelle, Critica le recenti affermazioni di Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi. “Dopo la prima boutade Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, ne spara un’altra” esordisce Granato. La senatrice continua: “Secondo lui dovrebbe essere la singola scuola direttamente a bandire i concorsi e ad assumere i docenti. Vaneggiamenti”. “Dopo tante battaglie per affermare il ruolo nazionale del docente a fronte delle pressioni che ci Sono state in passato per andare verso un regionalismo differenziato, adesso Anp propone addirittura il ruolo del docente dispensato istituto per istituto. Con quale obiettivo? Dare il ... Leggi su youreduaction

Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5S Paolo Parentela e Bianca Laura Granato, che aggiungono: «Abbiamo ottenuto maggiori risorse di quanto previsto. Ora è il momento di lavorare tutti insieme ...

Lo scontro fra la senatrice 5S Bianca Granato e il presidente dell'ANP Antonello Giannelli prosegue ancora diventando sempre più aspro con il passare del tempo. L'ultima polemica riguarda la questione ...

