Giulia De Lellis e l’operazione: ‘Ansia terribile’ (Di martedì 21 luglio 2020) Intervento al naso per Giulia De Lellis. L’influencer annuncia ai follower di doversi sottoporre a un’operazione per risolvere problemi di cui non svela i dettagli. Ultimamente però Giulia aveva confidato di avere fastidi alla gola. Di qui la necessità di un controllo medico e finalmente il responso tanto atteso per il quale è stata in ansia. Giulia De Lellis e l’operazione al naso Nelle story di Instagram la De Lellis spiega: “Sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlo da un po’. Diciamo che poteva andare peggio, mi sono c***ta addosso tutto il giorno. Perdonatemi per il termine ma ho avuto un’ansia terribile. Poteva andare peggio ma me la caverò con un’operazione al naso, non so quante sedute dalla ... Leggi su tvzap.kataweb

