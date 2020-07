Final Fantasy VII Remake Parte 2 è nel pieno dello sviluppo (Di martedì 21 luglio 2020) Final Fantasy VII Remake Parte 2 è ora in pieno sviluppo, secondo il game director Tetsuya Nomura, recentemente intervistato dalla rivista giapponese Famitsu. Mentre l'ultimo numero non è ancora uscito, alcuni sono riusciti a metterci le mani e il blog giapponese Ryokutya ha pubblicato alcune parti dell'intervista tradotte dall'utente Twitter Aitaikimochi.Nomura ha anche affermato che l'obiettivo è quello di lanciare Final Fantasy VII Remake Parte 2 "il prima possibile"."Sappiamo che tutti vogliono rapidamente la prossima Parte. Vorremmo anche pubblicarlo il prima possibile. Dal momento che siamo stati in grado di vedere la qualità della prima Parte, speriamo ... Leggi su eurogamer

