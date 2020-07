Coppa Canottieri Zeus Energy Group, sarà doppio derby di Roma Sud (Di martedì 21 luglio 2020) La Coppa Canottieri Zeus Energy Group è giunta alla sua fase decisiva. Ogni partita è da dentro o fuori: nel rispetto delle norme anti-Covid e del distanziamento sociale, ma anche all'insegna dell'... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Coppa Canottieri Zeus Energy Group, sarà doppio derby di Roma Sud: Over 50 e Over 60, sarà Sporting Eur-CT Eur. Sta… - informazionecs : COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020 Over 50 e Over 60, sarà doppio derby di Roma Sud: Sporting Eur-CT Eur - GPatagonico : Al CC Lazio via la Coppa Canottieri Zeus Energy - paolopicone70 : Al via la Coppa Canottieri Zeus Energy al CC Lazio in sicurezza e con distanziamento sociale - edicolasportiva : Coppa Canottieri Zeus Energy Group, parenti eccellenti nella Fossa: dal figlio di Bruno Giordano ai nipoti di Candr… -