Come lo smacchio? Ecco un trucco formidabile! (Di martedì 21 luglio 2020) Come lo smacchio? Ecco un trucco formidabile! Durante l’arco della vostra giornata sicuramente vi è capitato di sporcare i vostri abiti; Ecco qualche rimedio impeccabile ma sopratutto economico, che vi aiuterà ad eliminare ogni genere di macchia. Chiazze d’erba Finalmente dopo una dura settimana lavorativa, avete trascorso una bella giornata all’aria aperta, ma vi siete accorti di aver sporcato i vostri abiti con dell’erba fresca, niente paura potete usare il sapone di Marsiglia. Versare nel cassetto della lavatrice un po’ di sapone di Marsiglia liquido e avviare il lavaggio. Se la macchia di erba è piuttosto vecchia, provate a trattarla con dell’acqua ossigenata. La cera Avete decorato la vostra ... Leggi su pianetadonne.blog

