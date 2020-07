Che scintille tra Gasp e Mihajlovic: espulso il tecnico atalantino (Di martedì 21 luglio 2020) Abbracci e sorrisi prima della partita, ma toni durissimi nel finale di primo tempo. scintille tra Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic al 36' quando i microfoni hanno perfettamente intercettato ... Leggi su gazzetta

giuseppebaggio : RT @Gazzetta_it: #Atalanta-Bologna Che scintille tra #Gasperini e #Mihajlovic: espulso il tecnico atalantino - AtalantaBCFeed : Che scintille tra Gasp e Mihajlovic: espulso il tecnico atalantino #ForzaAtalanta #ABC1907 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Atalanta-Bologna Che scintille tra #Gasperini e #Mihajlovic: espulso il tecnico atalantino - Gazzetta_it : #Atalanta-Bologna Che scintille tra #Gasperini e #Mihajlovic: espulso il tecnico atalantino - francescodidoo : RT @mediohermana: La mancanza del vecchio cast si fa sentire, ma questo promette scintille nuove. E sono sicura che Rebe avrà il riconoscim… -

Ultime Notizie dalla rete : Che scintille

Il tecnico dei nerazzurri è stato poi espulso dall'arbitro dopo le scintille con l'allenatore dei rossoblù per un presunto mancato giallo a Gosens. Prima ammonizione per entrambi e poi il rosso per ...Al 36' di Atalanta-Bologna le urla del litigio. Sinisa: "Parla per i tuoi e non rompere il c...". Gasperini furioso dopo il rosso: "Fai il fenomeno" Abbracci e sorrisi prima della partita, ma toni dur ...