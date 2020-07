Calciomercato Inter, si punta tutto su Emerson Palmieri: Conte vuole solo lui! (Di martedì 21 luglio 2020) C’è grande entusiasmo in casa Inter. Nonostante il pareggio con cui la corsa sulla Juventus ha subito una decisa frenata, dal mercato arrivano notizie più che confortanti circa le operazioni già imbastite dal duo Marotta-Ausilio. Dopo la definizione del passaggio in nerazzurro dell’esterno destro Achraf Hakimi, pare pronta a concludersi positivamente anche la trattativa per … L'articolo Calciomercato Inter, si punta tutto su Emerson Palmieri: Conte vuole solo lui! Leggi su dailynews24

tvdellosport : A #Sportitaliamercato: ?? #SerieA, la #Juve batte la #Lazio 2-1 e ipoteca lo scudetto ?? ?? #Inter, torniamo sulla pol… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, la proposta al #ManUtd per trattenere #Sanchez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, scelto il vice di #Handanovic: sarà Ionut #Radu - redazioneDNP : ?? Nuovo rinforzo in attacco per l’Inter ???? - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Roma, c'è un caso #Zaniolo: il futuro è in dubbio. #Inter e #Juve osservano -