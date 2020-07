Calciomercato – Inter nuovamente avanti per Kumbulla, Lazio defilata: il punto (Di martedì 21 luglio 2020) Inter nuovamente in vantaggio per Kumbulla Contro sorpasso da parte dell’Inter sulla Lazio per Marash Kumbulla. Il club nerazzurro, secondo Sky Sport, i nerazzurri sarebbero ora nuovamente favoriti. In particolare, i biancocelsti hanno momentaneamente abbandonato la pista che porta al centrale albanese e lasciando spazio ai nerazzurri che potrebbero provare l’affondo decisivo. L'articolo Calciomercato – Inter nuovamente avanti per Kumbulla, Lazio defilata: il punto proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

