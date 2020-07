Berlusconi contro Salvini: “Accordo sul Recovery fund toglie argomenti ai nemici dell’Europa” (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – “Un accordo che toglie argomenti ai nemici dell’Europa“. Così Silvio Berlusconi loda l’intesa raggiunta dal Consiglio Ue sul Recovery fund e pur non nominandolo lancia una bordata a Matteo Salvini. “Questo difficile compromesso deve far riflettere sul futuro, sui pericoli per l’Europa sul condizionamento che i partiti sovranisti esercitano sulla politica di diversi Paesi Ue“, è l’attacco del leader di Forza Italia. Ora la spaccatura nel centrodestra, già emersa con il plauso entusiasta del numero due di FI Tajani per l’accordo Ue, è conclamata. L’ex Cavaliere torna alla carica sul Mes Come se non bastasse – e in totale sintonia con il Pd (che però ... Leggi su ilprimatonazionale

evagiovannini : L’accordo Ue è storico. Ora priorità è divulgare in ogni angolo del Paese risultati raggiunti. Berlusconi avrebb… - sermezane : RT @giuseppetp55: L’accordo per i #RecoveryFound è un fatto positivo per il Paese dice Berlusconi,in risposta al Felpa,alla Meloni,ed a tut… - Ziafranci1 : RT @AntonioSocci1: Però qualcuno spieghi a Berlusconi che i governi che hanno remato contro questo accordo sono tutti socialisti, popolari… - SavioFicorella : RT @AntonioSocci1: Però qualcuno spieghi a Berlusconi che i governi che hanno remato contro questo accordo sono tutti socialisti, popolari… - orsi_laura : RT @giuseppetp55: L’accordo per i #RecoveryFound è un fatto positivo per il Paese dice Berlusconi,in risposta al Felpa,alla Meloni,ed a tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi contro Berlusconi contro Salvini: “Accordo sul Recovery fund toglie argomenti ai nemici dell’Europa” Il Primato Nazionale G8 Genova, ovvero la fine dell’età dell’innocenza

Vedo uscire Putin, Bush, Berlusconi e tanti altri ... Quel gracile 23enne si era scagliato contro una camionetta dei carabinieri. Sbagliò lui, sbagliò il giovane carabiniere mandato allo sbaraglio, ...

Sondaggi regionali 2020: Puglia e Campania, sfida governatori uscenti

Il candidato di centrodestra si infervora contro il governatore chiedendo che venga cacciato ... è stato anche Ministro per i rapporti con le regioni sotto il governo Berlusconi e europarlamentare. La ...

Vedo uscire Putin, Bush, Berlusconi e tanti altri ... Quel gracile 23enne si era scagliato contro una camionetta dei carabinieri. Sbagliò lui, sbagliò il giovane carabiniere mandato allo sbaraglio, ...Il candidato di centrodestra si infervora contro il governatore chiedendo che venga cacciato ... è stato anche Ministro per i rapporti con le regioni sotto il governo Berlusconi e europarlamentare. La ...