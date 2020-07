Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, la mamma dell’imprenditore svela alcuni retroscena sulla loro frequentazione (Di martedì 21 luglio 2020) sulla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non ci sono più dubbi. I due sembrano ormai essere inesorabilmente lontani e sia la showgirl che il ballerino hanno deciso di intraprendere nuove frequentazioni lasciandosi alle spalle il loro matrimonio. Se Stefano è stato paparazzato in compagnia della bella Mariana Rodriguez, la stessa sorte è toccata a Belen che è stata immortalata insieme all’imprenditore Gian Maria Antinolfi. Il settimanale Chi, inoltre, ha rivelato che nel passato di Antinolfi c’è stata Dayane Mello la quale, intervistata dal magazine, si è detta amareggiata per il comportamento di lui che, a quanto pare, l’avrebbe lasciata proprio dopo aver conosciuto ... Leggi su isaechia

