Belen Rodriguez Confermata a Tu Si Que Vales, Ma con Compenso Ridotto: Ecco Perché! (Di martedì 21 luglio 2020) Ripartirà in autunno la nuova edizione di Tu si que Vales ed il cast è stato interamente riconfermato. In giuria dunque ci saranno Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Incerta invece fino all’ultimo è stata la presenza di Belen Rodriguez. La showgirl infatti ha visto il suo Compenso ridursi. Ecco tutti i dettagli. Nei giorni scorsi vi avevamo annunciato che Belen Rodriguez si era separata dal suo nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi per recarsi a Milano, dove sono già iniziate le registrazioni di Tu si que Vales 2020. L’intero cast è stato riconfermato, ritroveremo quindi Maria De Filippi, Rudi Zerby e Gerry Scotti ma per la bella showgirl argentina la sua presenza nello show è stata incerta ... Leggi su gossipnews.tv

ilgiornale : Battuta al veleno di Stefano De Martino contro la madre Belen Rodriguez; ecco cos'ha detto il conduttore sul palco… - gossipblogit : Parla la madre di Gianmaria Antinolfi: 'Belen Rodriguez? Mi domando come finirà' - Notiziedi_it : Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: ecco la nuova coppia dell’estate! - pinzer : Antinolfi ecco chi e la nuova fiamma di belen rodriguez - granato_serena : #BelenRodriguez infiamma #Ibiza in un topless da urlo: #GianmariaAntinolfi sembra essersi dileguato ?? -