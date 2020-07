Atalanta-Bologna 0-0 La Diretta traversa di Barrow, espulso Gasperini (Di martedì 21 luglio 2020) Atalanta e Bologna aprono il programma della 35esima giornata di Serie A, la quartultima di questa travagliata stagione. I bergamaschi vengono dall'1-1 di sabato scorso sul campo del Verona, risultato ... Leggi su leggo

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - Andrearey91 : RT @DiMarzio: Diverbio tra i due allenatori: la ricostruzione di quanto avvenuto durante #AtalantaBologna - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Atalanta-Bologna, espulso Gasperini: salterà il Milan - deatoffees : #AtalantaBologna mago #muriel utilizza la sponda del panterone #zapata e trova un buco nella difesa del #Bologna, #Atalanta in vantaggio. - goals_zone : Atalanta Bologna -