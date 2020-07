Approvato all'unanimità l'assegno unico per i figli (Di martedì 21 luglio 2020) La Camera approva l'assegno unico universaleDelega al governo per istituzione dell'assegno La Camera approva l'assegno unico universaleTorna su Sì unanime della Camera all'assegno unico universale per i figli. Con 452 sì e un solo astenuto la Camera ha Approvato praticamente all'unanimità la legge che istituisce l'assegno unico universale a sostegno dei figli a carico, una delle principali misure del Family Act. Il provvedimento, che delega al governo l'emanazione dei decreti attuativi, passa ora all'esame del Senato per l'ok definitivo. Delega al governo per istituzione dell'assegno Torna su Secondo il testo licenziato dalle ... Leggi su studiocataldi

