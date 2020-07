Ambiente, gli orsi polari rischiano l’estinzione entro il 2100 (Di martedì 21 luglio 2020) Gli orsi polari, animali simbolo dei ghiacci perenni, rischiano l’estinzione prima di quanto si ipotizzasse. Oltre all’innalzamento delle temperature pesa il poco cibo disponibile. Gli orsi polari rischiano di sparire dal pianeta entro la fine del secolo. E’ quanto tristemente emerge da uno studio pubblicato di recente su Nature Climate Change, in cui si analizzano … L'articolo Ambiente, gli orsi polari rischiano l’estinzione entro il 2100 proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Clima, il premio di Greta Thunberg per salvare gli indios [aggiornamento delle 17:50] - SkyTG24 : Antartide Terranova e Groenlandia, gli iceberg come cattedrali nelle foto di Sandra Herber - piersileri : Il #DecretoRilancio è legge Un sostegno vero per sanità, scuola, famiglie, lavoratori, imprese, ambiente,mobilità s… - ansa_ambiente : Secondo l'indagine “The World After #Lockdown” di @nomismaustampa, nei mesi di #quarantena si è rafforzata la passi… - massyfasulo : RT @roberto_lamela: Gli amici del #Capitone... Di solito l'ambiente che frequentiamo ci definisce!!?? Confiscati i beni al capo ultrà preg… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente gli Barcolana "Together": ambiente e sicurezza La Gazzetta dello Sport Alvignano, per aiutare gli “amici pelosetti”, pranzo solidale con le più alte autorità del Matese

Un pranzo solidale per aiutare animali scampati al macello e non solo, si terrà domenica 26 luglio presso “Il Rifugio Pecorella” di Alvignano (CE), un’iniziativa voluta fortemente da Roberta Musella e ...

Borgo Valbelluna. Il lupo arriva fin sotto casa: «Abbiamo paura per i bambini»

«Sono partito da casa alle 5 ieri, e le pecore e gli asini erano tutti vivi - racconta ... va soltanto a distruggere l'opera vera di conservazione dell'ambiente e della biodiversità e di prevenzione ...

Un pranzo solidale per aiutare animali scampati al macello e non solo, si terrà domenica 26 luglio presso “Il Rifugio Pecorella” di Alvignano (CE), un’iniziativa voluta fortemente da Roberta Musella e ...«Sono partito da casa alle 5 ieri, e le pecore e gli asini erano tutti vivi - racconta ... va soltanto a distruggere l'opera vera di conservazione dell'ambiente e della biodiversità e di prevenzione ...