Al Consiglio oltre 90 ore di negoziato, ma per 20 minuti non è record (Di martedì 21 luglio 2020) Ci sono volute oltre 90 ore di negoziato per arrivare all’accordo dei leader europei sul Recovery Fund e il Bilancio pluriennale della Ue. Il summit che si è appena concluso è però il secondo più lungo della storia. Il primato rimane infatti per una manciata di minuti al summit di Nizza del 2000.In serata il servizio stampa del Consiglio europeo, in risposta ai giornalisti che si interrogavano se fosse già stato battuto il record di durata fissato nel summit di Nizza del 7 dicembre del 2000, aveva scritto: “Abbiamo calcolato che i leader dovranno rimanere fino alle 6,05 del mattino per superare Nizza”, che era “iniziato alle 9:45 di giovedì” ed è durato “fino alle 5:30 di lunedì 11/12”. Il vertice sul ... Leggi su huffingtonpost

