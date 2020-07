Accenture dona 90 computer portatili a dieci scuole campane (Di martedì 21 luglio 2020) di Rosina Musella Accenture, multinazionale attiva da 60 anni nel settore dei servizi professionali, ha donato 90 laptop a 10 Istituti scolastici della Regione Campania per sostenere la didattica a distanza. Il lock-down è terminato da circa due mesi, ma la situazione che le scuole italiane vivranno da settembre prossimo non è ancora ben chiara. La didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione forzata delle lezioni in aula necessaria a causa del lock-down imposto dal Governo per tentare di arginare i danni del Covid-19, è stata una sfida per le studentesse e gli studenti italiani, non tutti dotati dei mezzi necessari per far fronte all’improvvisa e inaspettata situazione che tutto il mondo si è trovato a combattere. Accenture, attiva a livello globale nel settore dei ... Leggi su ildenaro

