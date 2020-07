Ue, per Conte arriveranno due soluzioni: “400 o 390 miliardi di sussidi” (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo i vertici Ue, il premier Conte si auspica due soluzioni: sussidi da 400 o 390 miliardi. Intanto il capo del Consglio, Michel, elabora due proposte. Nella notte c’è stato un nuovo vertice Ue, con il capo del Consiglio, Charles Michel, che ha convocato tutti i premier in separata sede, compreso Giuseppe Conte. Michel sta … L'articolo Ue, per Conte arriveranno due soluzioni: “400 o 390 miliardi di sussidi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DaniloToninelli : La trattativa in Europa si sta rivelando lunga e complicata. I Paesi frugali stanno bloccando l'Europa in uno dei m… - Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ Spiragli al ConsiglioEuropeo, ecco la mediazione per sbloccare lo stallo: -spostare la Cost… - borghi_claudio : L'eurosummit doveva ricominciare a mezzogiorno ma per ora hanno deciso che non è il caso. Se ne riparla dopo perchè… - giuantvil : RT @borghi_claudio: Ci siamo sorbiti mesi di cazzate di conte a reti unificate sui millemila miliardi che grazie alla sua geniale tenacia n… - CarriaggioM : RT @therealPierCaos: Hanno gli account con la bandierina, girano con le mascherine tricolore, e poi quando c’è da sostenere un uomo che com… -