Torna l'Ebola in Congo, l'OMS avverte: "La malattia è fuori controllo" (Di lunedì 20 luglio 2020) Nelle ultime settimane si sono registrati numerosi casi di Ebola in Congo. L'OMS ha subito dichiarato allerta, avvertendo che la malattia è fuori controllo Non c'è solo il coronavirus a preoccupare il mondo, adesso sta Tornando anche l'Ebola. In Congo infatti è scoppiata una nuova epidemia di ebola, dopo i piccoli focolai registrati nelle scorse settimane. Dapprima, il virus sembrava essere sotto controllo, ma negli ultimi giorni i focolai stanno aumentando, con decine di persone contagiate. "La malattia è attiva e fuori controllo" ha dichiarato in un intervento al quartier generale dell'Onu a Ginevra Mike Ryan, dirigente importante dell'OMS. Ryan ha spiegato che uno dei canali ...

