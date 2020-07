Spiagge sold out in Spagna. Del Covid non importa a nessuno (Di lunedì 20 luglio 2020) Spiagge spagnole "sold out" per la terza settimana consecutiva. Alla faccia del Covid. Da nord a sud l'arenile è stato assaltato da indigeni e turisti che hanno pazientemente atteso due ore per trovare (e non sempre ci sono riusciti) un posto al sole. A Tenerife sono spuntati cartelli icastici: "Spiaggia piena". Cala Major è stata chiusa senza troppi indugi. Maiorca e Ibiza rischiano di esplodere come bombe atomiche. Benidorm, particolarmente amata, ha dovuto predisporre servizi di prenotazione. La polizia ha annunciato che i controlli - volti a contenere l'oltraggio alle norme del distanziamento sociale - saranno intensificati durante il prossimo fine settimana. In attesa di un agosto spagnolo che si preannuncia caldissimo. L'ondata dei domenicali scalzi che si dirige verso le Spiagge spagnole è ... Leggi su iltempo

Spiagge spagnole "sold out" per la terza settimana consecutiva. Alla faccia del covid. Da nord a sud l'arenile è stato assaltato da indigeni e turisti che hanno pazientemente atteso due ore per ...

