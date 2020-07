Rotigotina: un vecchio farmaco dà speranze contro l'Alzheimer (Di lunedì 20 luglio 2020) In un farmaco già in uso per il Parkinson, la Rotigotina, una possibilità terapeutica per i malati di Alzheimer: secondo lo studio clinico pubblicato sulla rivista JAMA Network, la sostanza produce un ... Leggi su globalist

Nuova possibilità terapeutica dalla rotigotina, farmaco usato per il Parkinson. Il trial ha coinvolto 94 pazienti di età compresa tra 55 e 83 anni. Lo studio è stato svolto presso l'ospedale della Fon ...

