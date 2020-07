Roma, due operai muoiono precipitando da 20 metri (Di lunedì 20 luglio 2020) Tragedia sul lavoro a Roma, dove due operai 29 e 53 anni hanno perso la vita durante dei lavori in un cantiere presente in via Lodovico Cerva, nella zona Vigna Murata. Il tutto è avvenuto dopo mentre le due vittime erano impegnate con il taglio di una trave di cemento e dopo essere precipitati da un’altezza di 20 metri, precisamente dall’8° piano. L’intervento delle autorità In mattinata si sono recati sul luogo poco dopo l’accaduto, alle 10.30 circa, la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, oltre agli uomini del 118 arrivati subito dopo. La messa in sicurezza è stata resa difficoltosa proprio dalla presenza della trave, successivamente sono arrivati gli uomini del Nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale), la squadra USAR ed il funzionario di servizio per la messa in sicurezza della trave ... Leggi su giornal

