Rey Mysterio fa scoppiare il suo occhio, l’avversario Seth Rollins vomita in diretta (Di lunedì 20 luglio 2020) Rey Mysterio fa scoppiare il suo occhio, l’avversario Seth Rollins vomita in diretta. Anche i grandi appassionati di wrestling saranno rimasti incredibilmente stupiti da quanto accaduto durante l’incontro tra i due. Il wrestler era stato ferito all’occhio proprio dal suo avversario. Per questo ha deciso di avere da lui una rivincita. Ma la situazione è … L'articolo Rey Mysterio fa scoppiare il suo occhio, l’avversario Seth Rollins vomita in diretta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Rey Mysterio WWE, Rey Mysterio perde un occhio e Seth Rollins vomita: delirio all'Extreme Rules 2020 Everyeye Serie TV WWE, Rey Mysterio perde un occhio e Seth Rollins vomita: delirio all'Extreme Rules 2020

Dopo l'infortunio di Rey Mysterio, ferito all'occhio proprio da Seth Rollins, molti fan della WWE si aspettavano una rivincita da parte wrestler messicano, eppure anche stavolta la situazione è precip ...

