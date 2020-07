Reddito di cittadinanza, soldi di luglio non prima di una settimana: tutte le date e le novità (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono in tanti ad attendere il pagamento del Reddito di cittadinanza del mese di luglio. In questi giorni tanti beneficiari si chiedono quando arriverà la ricarica del Rdc. L’accredito non dovrebbe arrivare prima di lunedì 27 luglio. Ancora due week end di attesa dunque per tutti i percettori con domanda accolta entro lo scorso 30 maggio. Per le … L'articolo Reddito di cittadinanza, soldi di luglio non prima di una settimana: tutte le date e le novità Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

