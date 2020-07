Oroscopo 20 luglio 2020: novità in amore per un segno, troppo affaticamento per altri (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Oroscopo del 20 luglio esorta i Gemelli a cimentarsi nelle nuove relazioni. I Bilancia saranno un po’ affaticati, mentre i Sagittario farebbero meglio a evitare le discussioni. Previsioni 20 luglio da Ariete a Vergine Ariete. Un profondo senso di insoddisfazione potrebbe accompagnare l’inizio di questa settimana. Cercate di essere cauti e pazienti, anche perché le cose andranno presto verso una risoluzione. Nel frattempo, però giocate d’astuzia ed evitate di esporvi troppo. Se a lavoro certe cose non vi stanno bene, attendete tempi migliori per lamentarvi. Toro. Questo è il momento giusto per guardare avanti senza porvi domande e senza avere ripensamenti. L’Oroscopo del 20 luglio vi esorta ad agire, dato che sarete dotati di una certa ... Leggi su kontrokultura

