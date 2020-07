Novara, violenze sessuali su donne e minori: ecco come operava la “psicosetta” guidata da un 77enne (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono 26 le persone indagate nell’ambito dell’operazione ‘Dioniso’, che ha permesso alla polizia di smantellare dopo due anni di indagini una ‘psicosetta’ dedita a reati sessuali, anche nei confronti di minorenni. A capo c’era un 77enne, accusato di avere soggiogato per oltre trent’anni donne giovani e giovanissime, anche minorenni. La ‘psicosetta’ aveva un’organizzazione piramidale: sotto l’uomo operavano alcune donne. Nel video diffuso dalla polizia (alle indagini della squadra mobile di Novara ha collaborato il Servizio centrale operativo) si vede il covo in cui avvenivano gli abusi e alcuni filmati delle donne che partecipavano ai riti dopo un lungo lavoro psicologico. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

