MotoGP, Crutchlow: “Mi opero martedì, spero di esserci per la seconda gara a Jerez” (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo l’incidente nel warm up del Gran Premio di Spagna che lo ha costretto a saltare la gara a Jerez, Cal Crutchlow, che ha rimediato una frattura dello scafoide, ringrazia i fan e ammette di confidare di poter esserci per il GP dell’Andalusia fra sette giorni. Prima, però, si dovrà operare dopo la caduta: “Quello che sarebbe stato un normale incidente si è aggravato quando sono rotolato sulla ghiaia colpendo la testa più volte. Ero un po’ frastornato dopo l’incidente e un po’ indolenzito su tutto il corpo, soprattutto alle mani. Dopo un’ulteriore valutazione al centro medico mi hanno mandato a fare una TAC alla testa e al collo ma era tutto a posto. Quando sono tornato al circuito ho iniziato a sentire un po’ di dolore al polso sinistro, così sono ... Leggi su sportface

