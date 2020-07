Michele Criscitiello attacca Maurizio Sarri: “Ha le sue colpe, doveva farsi rispettare sul mercato e non imborghesirsi” (Di lunedì 20 luglio 2020) Michele Criscitiello ha criticato Maurizio Sarri nel suo ultimo editoriale per Tuttomercatoweb. “Stasera toccherà alla Juventus. La squadra che abbiamo visto, in tutta la stagione, è la brutta copia della Juve degli ultimi anni. Dalla Coppa Italia in poi non ne parliamo neanche. Può anche vincere il campionato ma se non cambia qualcosa questa squadra non ha un futuro dal 12 settembre in poi. Sarri ha le sue colpe, lo diciamo e lo ripetiamo. doveva farsi rispettare sul mercato e non deve imborghesirsi con i 5 milioni netti a stagione sul conto corrente. Sono mesi che il tecnico ha perso il controllo del gruppo ed è giusto fare le opportune valutazioni al termine della ... Leggi su calciomercato.napoli

