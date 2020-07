Metal Gear Solid vive ancora: un video ci mostra lo sbalorditivo remake fan made realizzato con Unreal Engine 4 (Di lunedì 20 luglio 2020) Fan di Metal Gear Solid a rapporto! Ecco qualcosa di veramente interessante per voi! L'utente YouTube "Bluedrake42" ha condiviso un video in cui mostra il nuovo remake non ufficiale di Metal Gear Solid in Unreal Engine 4. Questo remake è stato creato da un fan e più in basso potete visionare lo scontro tra Solid Snake e Rex.La buona notizia in questo caso è che il creatore del remake non si è ancora rivelato/rivelata. Pertanto, Konami non sarà in grado bloccare i lavori. Restare anonimi fino al completamento del remake è fondamentale per tali progetti.Da quello che possiamo ... Leggi su eurogamer

