Marotta: “Eriksen? Non è una bocciatura, è bravo ma non si applica” (Di lunedì 20 luglio 2020) L'articolo Marotta: “Eriksen? Non è una bocciatura, è bravo ma non si applica” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

danisailor7 : RT @NicoSpinelli8: #Conte ha e avrà sempre il mio appoggio In questa squadra ??? così malandata, era evidente che un Vidal fosse prezioso e… - CalcioNews24 : Inter, Marotta: «Valuteremo Nainggolan e Sanchez. Eriksen? Nessuna bocciatura» - scico95 : @riddick1979 @marifcinter @Bubu_Inter marotta ha detto che prenderà giocatori duttili perché è importante cambiare… - infoitsport : Inter, Marotta: 'Eriksen out? Sua esclusione non è bocciatura' - LaTizi5 : RT @NicoSpinelli8: #Conte ha e avrà sempre il mio appoggio In questa squadra ??? così malandata, era evidente che un Vidal fosse prezioso e… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Eriksen