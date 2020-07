Le opere di Maria Credidio al Museo del Codex (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Museo del Codex di Rossano, dove si conserva il Codex Purpureus Rossanensis, ospita fino al 10 agosto la mostra di Maria Credidio “AchromatiCO VIDet” Resterà aperta fino al 10 agosto la mostra “AchromatiCO VIDet” di Maria Credidio al Museo Diocesano e del Codex di Rossano. La mostra d’arte contemporanea, a cura di Cecilia Perri e… L'articolo Le opere di Maria Credidio al Museo del Codex Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Resterà aperta fino al 10 agosto la mostra “AchromatiCO VIDet” di Maria Credidio al Museo Diocesano e del Codex di Rossano. La mostra d’arte contemporanea, a cura di Cecilia Perri e Michele Abastante, ...

Giorgio Morandi: nasce oggi l’artista solitario

Nasce oggi, il 20 luglio 1890, a Bologna, Giorgio Morandi. L’artista è uno dei principali pittori e incisori del secolo scorso. I genitori, Andrea Morandi e Maria Maccaferri, notano subito che Giorgio ...

