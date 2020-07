Juventus batte Lazio (2-1) con doppietta di Ronaldo e ipoteca lo scudetto (Di martedì 21 luglio 2020) All'inizio della ripresa l'uno-due bianconero. Nel finale, prima la rete della Lazio dagli 11 metri (fallo di Bonucci sul centravanti biancoceleste) e poi una sofferenza che rimanda al flop di San Siro, da 0-2 a 4-2 per il Milan. Finchè Szczesny non toglie dal sette una punizione di Milinkovic Savic Leggi su firenzepost

