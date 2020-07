Infortuni Serie A, aggiornamenti LIVE: Roma, si fermano Diawara e Ibanez. Juve, out Chiellini. Lazio, fuori anche Luis Alberto. Napoli, ko Mertens (Di lunedì 20 luglio 2020) Infortuni Serie A- Ecco l’elenco degli Infortuni relativi alle 20 squadre di Serie A. Roma alle prese con l’Infortunio di Zaniolo: il gioiellino giallorosso non sarà ancora a disposizione per… L'articolo Infortuni Serie A, aggiornamenti LIVE: Roma, si fermano Diawara e Ibanez. Juve, out Chiellini. Lazio, fuori anche Luis Alberto. Napoli, ko Mertens proviene da SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Serie Serie A, infortunati e squalificati 35ª giornata: Zaniolo e Correa ko Blasting News Italia Hesgoal Parma-Napoli streaming gratis ore 19:30: ecco la diretta Live no Rojadirecta e Vipleague

Parma-Napoli è una partita che, stando alle statistiche, può avere un esito non affatto scontato. In palio ci sono gli obiettivi di stagione per entrambe le squadre. Gattuso sfida D'Aversa nella 35esi ...

Parma-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

