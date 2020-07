Immobile contro Ronaldo, in palio c’è la Scarpa d’Oro (Di lunedì 20 luglio 2020) Juve-Lazio è anche Cristiano Ronaldo contro Ciro Immobile: sfida tra i due bomber con in palio la Scarpa D’Oro Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile sono uomini in missione. Il primo cerca gol per mettere in sicurezza la nave bianconera, il secondo per tirare fuori quella biancoceleste dalle secche in cui si è infilata. In più i due si sfideranno per l’ambitissima Scarpa D’Oro: : è il premio al miglior marcatore di tutti i campionati europei, un oggetto di antiquariato che brama sia la stella bianconera sia l’attaccante biancoceleste. Sono gli unici che possono ancora arrampicarsi in vetta, là dove da un po’ aspetta in solitudine Robert Lewandowski. Cristiano ne ha già sollevate quattro ... Leggi su calcionews24

