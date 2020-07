Il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. Per i social (e non solo) sarebbe dovuto andare a Lewandowski (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Che l’anno in corso sia straordinario ce l’ha insegnato bene la pandemia di Coronavirus. E lo sport non fa eccezione. Con partite giocate a porte chiuse, stadi vuoti e allenamenti che faticano a riprendere era – forse – inevitabile che anche una delle discipline più seguite al mondo, il calcio, arrivasse a prendere una decisione storica e drastica: non assegnare il Pallone d’Oro della stagione 2019-2020. L’annuncio è arrivato ovviamente da France Football, la rivista che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento. July 20, 2020 Le motivazioni riguardano la straordinarietà dell’anno in corso, condizionato pesantemente da una stagione troppo disomogenea tra i diversi campionati. «Un anno così singolare non ... Leggi su open.online

