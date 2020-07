Gosens, Inter in prima fila per l’esterno ma piace anche a Juve e Hertha Berlino (Di lunedì 20 luglio 2020) Secondo Kicker l’Inter è forte su Robin Gosens: l’esterno dell’Atalanta piace a molte squadre tra cui Juve e Hertha Berlino Secondo il magazine tedesco Kicker, è partita la corsa a Robin Gosens. In prima fila ci sarebbe l’Inter che dopo Hakimi vorrebbe mettere a segno un altro colpo di assoluto spessore, sulla corsia opposta. Si dice anche che la Juventus sia disposta a pagare la richiesta di 30 milioni di euro dell’Atalanta. In Bundesliga l’esterno piace molto all’Hertha Berlino. In lizza c’è anche il Chelsea che dopo Kai Havertz punta un esterno ... Leggi su calcionews24

