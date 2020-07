Giuseppi tolga il tricolore dalla mascherina, non è degno (Di lunedì 20 luglio 2020) di Gianluigi Paragone. Di preciso i soldi veri dove sono? Dov’è la poderosa Europa, mamma Europa che con senso di responsabilità aiuta i paesi in crisi? Dove sono quei soldi – “Un impegno così non si era mai visto da parte dell’Unione europea” – tanto strombazzati dai nostri governanti in aula e in tv? Al momento del dunque un Rutte qualsiasi svela che sei mesi dopo l’emergenza Covid i soldi non arrivano. E se non arrivano significa che non ci sono. A meno che non accetti le loro regole da strozzini legalizzati. E magari il freno a mano d’emergenza di cui parlano a Bruxelles così il testacoda esce a meraviglia. L’altro giorno ho fatto un video molto duro contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’ho definito “maledetto filoeuropeista”. Lo ridirei. E quel maledetto, lo ... Leggi su ilparagone

In politica l'opportunismo è un frutto buono per tutte le stagioni. Ne sa qualcosa il ministro Luigi Di Maio che sul caso Benetton è passato da incendiario a pompiere. Il tutto senza ammetterlo però.

Di Maio si riposiziona pure su Aspi. Ormai con Giuseppi è guerra aperta

Mentre nel M5s fioccano le dichiarazioni pubbliche per una revoca senza se e senza ma, Di Maio comincia a parlare di togliere alla holding di Ponzano Veneto la gestione di Aspi. Che è cosa ben lontana ...

