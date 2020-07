Fase 3: Commercio, dal cashless la ‘ricetta' per ripartire in sicurezza (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 luglio (Labitalia) - Terminato il lockdown e arrivata l'estate, cresce sempre di più per gli italiani la voglia di una nuova normalità e di tornare a una vita fatta di piccoli gesti quotidiani e di momenti di leggerezza fuori dalle mura domestiche. Una nuova normalità che, dopo l'emergenza Covid-19, però, non può prescindere dal rispetto delle norme di comportamento, a partire dal distanziamento sociale e dall'attenzione all'igienizzazione dei luoghi pubblici. Tutti elementi, questi, che hanno posto gli esercizi commerciali – piccoli e grandi – di fronte a uno scenario nuovo. Uno scenario, appunto, che richiede scelte e soluzioni digitali innovative in grado di far ripartire l'attività degli esercenti. E una spinta all'innovazione è sicuramente data dal diffondersi di soluzioni di pagamento e ... Leggi su iltempo

L'intesa prevede contratti di finanziamento a tassi vantaggiosi per tutte le aziende dei diversi settori produttivi. Sarà finanziato anche il capitale circolante per far fronte alle esigenze di liquid ...

