Europa fiduciosa su un accordo a Bruxelles. A Milano (+1%) strappa Ubi (Di lunedì 20 luglio 2020) Le Borse del Vecchio Continente col fiato sospeso in attesa dell'esito del negoziato fiume tra i Paesi dell’Ue per arrivare a un accordo sul Recovery Fund. Enel (-1,2%) stacca il saldo del dividendo 2019, operazione che ha un effetto tecnico negativo dello 0,32% sull'indice milanese. Spread giù a 155 punti Leggi su ilsole24ore

GiusiRusso8 : RT @pinapic: Il negoziato sul #recoveryfund è complesso, parliamo di uno strumento straordinario che permetterebbe di rifondare l’Europa su… - Paogiu : RT @La7tv: #lariachetira @pinapic (PD): 'Sono abbastanza fiduciosa. Ci aspettiamo un accordo robusto, rischia l'Europa. Il tema è rifondare… - AnnickQuemper : RT @pinapic: Il negoziato sul #recoveryfund è complesso, parliamo di uno strumento straordinario che permetterebbe di rifondare l’Europa su… - pdnetwork : RT @pinapic: Il negoziato sul #recoveryfund è complesso, parliamo di uno strumento straordinario che permetterebbe di rifondare l’Europa su… - esmecarlino : RT @pinapic: Il negoziato sul #recoveryfund è complesso, parliamo di uno strumento straordinario che permetterebbe di rifondare l’Europa su… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa fiduciosa

Il Sole 24 ORE

Il gruppo Renault ha pubblicato i risultati commerciali registrati a livello globale nel primo semestre del 2020, prevedibilmente condizionati dal lockdown, adottato dai Paesi in cui l’emergenza sanit ...Mentre ci si avvicina alla soglia di metà giornata, le Borse europee sono in cerca di direzione. Gli indici continentali, partiti in calo e poi tornati sulla via dei rialzi, tornano a perdere quota e ...