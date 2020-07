Emanuele Iannarilli conquista il record del mondo nel cross triathlon (Di lunedì 20 luglio 2020) AGI - Trenta volte l'XTERRA Italy in 30 giorni. Emanuele Iannarilli compie l'impresa ed entra così di diritto nel gotha del cross triathlon mondiale conquistando il record del mondo di disciplina: in trenta giorni ha percorso la distanza che separa Roma da Amsterdam (1275 km) per un dislivello pari a quasi 6 volte l'Everest (52.000 mt) e un dispendio energetico massimo (circa 4500 Kcal al giorno). Ex consulente finanziario, atleta endurance con all'attivo partecipazioni a gare internazionali (molte delle quali del circuito XTERRA) ha affrontato il suo 30for30, un'impresa mai provata prima sulla quale Emanuele ha messo la firma e che si è chiusa oggi con successo sulle rive del Lago di Scanno, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Cos'è il cross ... Leggi su agi

zazoomblog : Cross Triathlon Emanuele Iannarilli conquista il record del mondo - #Cross #Triathlon #Emanuele -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuele Iannarilli conquista record