Doc nelle tue mani | finite le riprese Luca Argentero | ‘Puntate pazzesche’

È felice e soddisfatto Luca Argentero, che sui social dà la notizia della fine delle riprese degli episodi mancanti di Doc – nelle tue mani , la fiction di Rai 1 i cui lavori erano stati interrotti causa lockdown rimandando alla prossima stagione tv la messa in onda delle puntate finali. Recentemente l'attore, che interpreta il protagonista Andrea Fanti, aveva già avvisato i fan del ritorno sul set entusiasmando il pubblico che nei mesi scorsi ha seguito le vicende di Doc facendo registrare ottimi dati di ascolto. "Missione compiuta!!! Abbiamo finito di girare le nuove puntate…le vedrete in autunno…sono pazzesche…come la squadra che le ha realizzate…" è l'ultimo messaggio di Argentero.

