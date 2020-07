Comunali, Salvini: “A settembre nome e squadra per riprendere Milano” (Di lunedì 20 luglio 2020) MILANO – “Piu’ di un” candidato per la corsa al Comune di Milano, con scrematura finale e squadra pronta a settembre, grazie a candidature “senza tessera di partito”. Senza dimenticare una certezza: “La Lega fara’ la Lega”, mentre il centrodestra “sara’ la squadra che riprendera’ in mano la citta’”. Questa la strategia del segretario leghista Matteo Salvini in vista delle imminenti amministrative milanesi del 2021, espressa a margine di una visita al quartiere QT8, a Milano. Leggi su dire

