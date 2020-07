Come condividere lo schermo su Facebook Messenger (Di lunedì 20 luglio 2020) Facebook permette di condividere il proprio schermo durante una videochiamata (foto: Facebook)Facebook ha abilitato una nuova funzione che permetterà di condividere la visualizzazione dello schermo del proprio dispositivo mobile durante una videochiamata, una chat di gruppo o una conversazione in Messenger e Messenger Rooms. La novità consentirà agli utenti di condividere istantaneamente tutto ciò che è visualizzato sullo schermo del proprio dispositivo mobile. Tramite Messenger la condivisone potrà essere effettuata in un gruppo con massimo 8 partecipanti, mentre su Messenger Rooms il numero raddoppia. Sfruttando questa nuova ... Leggi su wired

Kanye West lancia la sua candidatura: in lacrime sul palco contro l'aborto

West, che corre per il suo Birthday Party, di fresca creazione, non ha chiarito se davvero voglia correre per la Casa Bianca oppure la sua sia semplicemente una trovata pubblicitaria (come molti ...

