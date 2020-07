Benevento, sfuma il colpo Remy: niente idoneità per giocare in Serie A. I dettagli (Di lunedì 20 luglio 2020) Cattive notizie per il Benevento.Salta il primo colpo estivo del Benevento neo promosso in massima Serie. Si tratta di Loic Remy, attaccante del Lille, approdato a Roma il giorno della promozione dei campani in Serie A - avvenuto lo scorso 29 giugno. Secondo "Ottopagine.it" il giocatore non vestirà la maglia giallorossa. Dopo avere effettuato le consuete visite mediche, infatti, si sarebbe presentato un nuovo nodo da sciogliere. A causa di un problema fisico, infatti, il calciatore francese non potrà ottenere - almeno per il momento - l'idoneità utile per giocare in Italia. Un duro colpo per il Benevento, che dovrà dunque salutare Remy a poche settimane dal suo arrivo in Italia, ancor prima ... Leggi su mediagol

