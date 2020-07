Barcellona, infortunio all’inguine per Lenglet (Di lunedì 20 luglio 2020) Non solo l’amaro finale di Liga, che ha visto il Real Madrid trionfare: il Barcellona deve fare i conti con i diversi problemi fisici che stanno toccando la squadra. Con una nota ufficiale, i catalani hanno comunicato l’infortunio di Lenglet. Clément Lenglet ha dei dolori all’inguine destro e subirà un trattamento medico per i prossimi giorni. Griezmann invece ha continuato a fare lavori specifici in campo come tappa del suo recupero. La squadra di Quique Setien tornerà ad allenarsi martedì mattina prima di fermarsi qualche giorno, per poi preparare la sfida di Champions League col Napoli. L'articolo Barcellona, infortunio all’inguine per Lenglet ilNapolista. Leggi su ilnapolista

